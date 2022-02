Red, tutto quello che c'è da sapere sul nuovo film d'animazione Disney

Nuovo film Disney Pixar dal ricco cast, originale e italiano, in uscita il prossimo 11 marzo 2022 su Disney+, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. Scopriamo le parole dei doppiatori nostrani

“Il panda è rosso perché è il colore delle emozioni ma, al tempo stesso, della purezza. Mei mi rappresenta a quell’età. In quegli anni corpo e mente si trasformano e ci si trova in costante conflitto con la propria madre. Un rapporto davvero complicato ma fatto anche di grande complicità. Appartiene a tutt’altra generazione rispetto a sua mamma e nonna. Ho provato a tornare indietro fino a quel tempo, provando a risolvere quei conflitti”.

Red è il nuovo film d’animazione che farà il proprio esordio su Disney+ il prossimo 11 marzo 2022. Piattaforma streaming visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick . L’ultimo lungometraggio Pixar è un vero e proprio tripudio di colori che promette di entusiasmare critica e pubblico. Alla regia vi è Domee Shi , che ha così commentato il suo ultimo lavoro nel corso della conferenza stampa per l’anteprima nazionale.

Differenti le sue fonti d’ispirazione. Per Red ha mescolato animazione occidentale, principalmente americana, e stile orientale, soprattutto giapponese. Il look del film deriva ovviamente dallo stile visivo di manga e anime: “Fin da piccola ero affascinata dalle trasformazioni in stile Sailor Moon”. In generale si respira un’esagerazione stilistica ed estetica che richiama non solo agli anime ma anche a uno dei suoi registi preferiti, Wes Anderson. Il colore e la composizione visiva è un richiamo alla sua filmografia.