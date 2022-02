Red: nuovo trailer e i voice talent della versione italiana

Un nuovo film d’animazione si prepara a fare il proprio esordio su Disney+, piattaforma visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick . Si tratta di Red, titolo Pixar che non verrà proiettato al cinema, trovando direttamente spazio in streaming.

È stato distribuito un nuovo teaser trailer che non fa che aumentare la voglia del pubblico di cimentarsi in questa nuova storia. La pellicola è diretta da Domee Shi, vincitrice di un Oscar con Bao, premiato come miglior corto animato agli Academy Award. Appuntamento fissato per l’ 11 marzo 2022 .

Red, trama e doppiatori

La protagonista di Red è la giovanissima Mei Lee. Ha 13 anni e deve fronteggiare tutte le difficoltà di quest’età di transizione. Dentro di lei regna un vortice di emozioni quasi incontrollabili. Scopre, suo malgrado, di avere una capacità alquanto singolare. Quando i suoi sentimenti hanno la meglio su di lei, si avvia una trasformazione. Diventa così un panda rosso gigantesco.

Le pressioni sono tante, dalla scuola alla famiglia. Sua madre, Ming, è decisamente protettiva nei suoi confronti. Una donna autoritaria che non si allontana mai da sua figlia. Qualcosa che mette costantemente in imbarazzo Mei Lee. Sua madre le spiega inoltre che ciò che le accade non è così insolito, non per la loro famiglia almeno. Loro sono infatti legati misticamente con il panda rosso. Il tutto causato da un difetto del gene. Come gestirà questa folle situazione Mei Lee?

Ecco il cast originale:

Rosalie Chiang: Mei Lee

Sandra Oh: Ming Lee

Ava Morse: Miriam

Maitreyi Ramakrishnan: Priya

Orion Lee: Jin Lee

Wai Ching Ho: Nonna di Mei

Ecco i doppiatori italiani di Red:

Chiara Fabiano: Mei Lee

Daniela Calò: Ming Lee

Nicole Damiani: Miriam

Vittoria Bartolomei: Abby

Sara Labidi: Priya

Antonella Giannini: Nonna

Valeriano Corini: Tyler

Cinzia De Carolis: Zia Chen

Mirta Pepe: Zia Ping

Oliviero Dinelli: Signor Gao

Numerose le guest star in questa pellicola. In sala il pubblico avrà modo di ascoltare voci ben note del mondo dello spettacolo. Helen e Lily saranno interpretate da Ambra Angiolini e Sabrina Impacciatore. Spazio anche per Marco Maccarini e Federico Russo, nei panni di un conduttore radiofonico e un annunciatore televisivo. Mei Lee e le sue amiche hanno inoltre una grande passione per una boyband, i 4*Town, le cui voci sono quelle di Hell Raton, Baltimora, Versailles, Karakaz e Moonryde.