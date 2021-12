Spencer, trailer italiano del film su Lady Diana con Kristen Stewart

Cresce l'attesa per il lavoro del regista cileno presentato in anteprima all'ultima Mostra del Cinema di Venezia. A gennaio la pellicola sarà disponibile per il pubblico italiano

Mancano ancora diverse settimane prima che “ Spencer ”, l'emozionante ritratto di Pablo Larraín della principessa Diana , arrivi sugli schermi nazionali ma le anticipazioni dell'ultima opera dell'autore cileno sono già da tempo protagoniste delle cronache di settore. Alle foto e ai teaser diffusi negli ultimi mesi, si aggiunge ora il trailer ufficiale italiano, ultimo passo prima del debutto al cinema del film che in Italia è fissato per il prossimo 20 gennaio .

Diana, Carlo e la Royal Family nel trailer

Gli appassionati di cronache reali e, nello specifico, delle vicende della corona inglese non stanno più nella pelle per l’arrivo di “Spencer”, film che narra una parte della tormentata vicenda pubblica e privata di Lady Diana, indimenticabile principessa del Galles. Il nuovo trailer disponibile in italiano fornisce ai fan oltre due minuti di immagini per assaporare lo spirito del racconto di Pablo Larraín di cui si discute già da diversi mesi. La nuova clip rappresenta il trailer ufficiale e racchiude scene già viste e scene inedite che consentono di entrare nel vivo della narrazione che inquadra uno dei momenti più difficili della vita di Lady Diana che, sul principio degli anni Novanta, stava tentando di mettere fine al suo matrimonio col principe Carlo d'Inghilterra, fortemente compromesso da tradimenti e mancanza di reciproco interesse.

Le immagini del trailer italiano mostrano Diana e Carlo, naturalmente, ma anche gli altri membri della famiglia reale che, come è noto, in quel tempo osteggiarono la separazione dei due eredi al trono del Regno addossando la colpa dell'intera situazione alla principessa Spencer. Kristen Stewart è intensa nella sua interpretazione della protagonista sofferente e dilaniata da mille dubbi sul presente e il futuro, uno stato d'animo che si riflette nella campagna inglese, angosciante e solitaria, anch'essa protagonista del trailer che evidenzia i meriti di scrittura e di regia di un'opera che non passerà certamente inosservata.

Le donne nel cinema di Larraín

Solitudine, disperazione, rabbia, c'è tutto nel trailer rilasciato da 01 Distribution, che si occupa della distribuzione della pellicola di Larraín in Italia. Il regista cileno ha lavorato su un copione scritto da Steven Knight (anche autore di “Peaky Blinders”) per costruire un nuovo spazio narrativo sulla vicenda di uno dei personaggi più famosi e più amati della storia moderna.

La cura con cui è stata riportata sullo schermo la realtà sofisticata e formale della casa reale inglese, di cui Diana al tempo era probabilmente uno dei membri più in vista, è certamente tra i punti di forza di quest'opera di Pablo Larraín che ha già dimostrato col precedente “Jakie” una grande capacità di racconto della solitudine e della disperazione delle figure femminili all'interno di un contesto istituzionale e molto esposto. Costumi e scenografie di “Spencer” rubano l'attenzione fin dalle prime scene proiettando lo spettatore in una visione da sogno che appena sotto la superficie patinata cela, invece, la dimensione dell'incubo.