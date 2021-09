Madres paralelas, il nuovo trailer italiano del film di Almodóvar

Warner Bros. ha presentato il nuovo video ufficiale in italiano che anticipa ciò che vedremo nell'attesissimo film del regista spagnolo con protagonista quella che ormai è la sua musa numero uno. Dopo l'enorme successo di critica, quando a Venezia 78 è stato presentato come film di apertura, la pellicola uscirà finalmente nelle nostre sale cinematografiche il 28 ottobre

"Madres paralelas" è il racconto di come la maternità può essere vissuta in maniera differente. Come lo stesso titolo suggerisce, narra la storia di due "madri parallele", ossia due donne che si ritrovano a condividere la stessa stanza di ospedale poco prima del parto. E a condividere non soltanto la stanza ma anche una delle esperienze più segnanti, profonde, importanti ma anche dolorose della propria esistenza. Parallelismi tra di loro, certo, ma anche tante differenze che rendono le due madri messe a titolo complementari più che parallele. Potete guardare il nuovo trailer ufficiale in italiano diffuso da Warner Bros. del film "Madres paralelas" nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.

La trama



"Madres paralelas" racconta di due donne, Janis e Ana. Si incontrano nella stanza dell'ospedale in cui stanno per partorire. Entrambe sono donne single. Ed entrambe sono lì per una gravidanza che non era attesa. Janis è più matura, a livello anagrafico e non solo: è una donna di mezza età che non ha rimpianti, motivo per cui nelle ore immediatamente precedenti il parto gioisce e si gode ogni piccolo istante di quella esperienza unica.



Dall'altra parte invece c'è Ana, una ragazza adolescente il cui sentimento numero uno dello spettro di emozioni che le invade l'animo è la paura. Ana è spaventata, per non dire terrorizzata. Ed è traumatizzata. Janis cercherà di rincuorarla e di esserle in qualche modo d'aiuto, almeno come proverbiale spalla su cui se non proprio piangere perlomeno sfogarsi.

Durante le interminabili passeggiate tra le corsie dell'ospedale in cui le due donne sembrano incedere come sonnambule che camminano nel bel mezzo di un sogno, la più adulta tenterà di fare forza alla compagna di avventura.

Le poche parole che scambieranno in quelle ore così intense saranno in grado di stabilire un vincolo estremamente forte tra di loro. Ci si metterà poi anche il destino che, nel fare il proprio corso, finirà con il complicare incredibilmente le esistenze di Janis e Ana... Ma niente spoiler.