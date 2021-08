Instagram "censura" per un giorno la locandina di Almodovar

Pochi giorni dopo la pubblicazione del provocatorio poster di Madres Paralelas, il nuovo film di Pedro Almodovar, con Penelope Cruz e Aitana Sanchez-Gijon, che il prossimo 1° settembre aprirà il 78° Festival di Venezia , è polemica tra il regista spagnolo e niente meno che Instagram. Il social, in ossequio alle sue regole molto rigide sul nudo femminile, ha infatti censurato la locandina che consiste nel disegno di un grande capezzolo da cui scendeva una lacrima di latte.

Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram , clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto

approfondimento

Madres Paralelas, il poster e il trailer del nuovo film di Almodovar

"Facciamo delle eccezioni per consentire la nudità in determinate circostanze, incluso quando c'è un chiaro contesto artistico”, si è scusato un portavoce di Instagram all'Associated Press. “Abbiamo quindi ripristinato i post che condividono la locandina del film di Almodovar su Instagram e siamo davvero dispiaciuti". La prima “censura” risaliva già alla sera del 10 agosto, con l'autore del poster – Javier Jaen – che aveva sottolineato in un post la cattiva notizia, prima di pubblicare con soddisfazione la rettifica del social.