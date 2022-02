Dal 7 marzo arriva su Sky Cinema Uno e in streaming su Now, una travolgente action comedy Condividi

Omicidio a Los Angeles è la nuova action commedy griffata Sky Original. Il film sara visibile su Sky Cinema Uno e in streaming su Now a partire dal 7 marzo. la pelllicola (che in originale si intitola Last Looks) è tratta dal romanzo poliziesco scritto da Howard Michael Gould, il primo della serie di libri dedicata al detective Charlie Waldo.

Charlie Humman e Mel Gibson in una scena di Omicidio a Los Angeles

Omicidio a Los Angeles, la trama del film approfondimento Mel Gibson regista e interprete di Arma letale 5 Charlie Waldo è un poliziotto di Los Angeles, che ha lasciato il servizio e ora vive in solitudine tra i boschi. Alistair Pinch è un attore eccentrico che passa i suoi giorni ubriaco sul set del suo show televisivo. Quando la moglie di Pinch viene trovata morta, lui è il principale sospettato e Waldo viene convinto a rientrare in servizio per indagare sull’accaduto.

Morena Baccarin in una scena del film Sky Original Omicidio a Los Angeles

approfondimento I migliori personaggi di Charlie Hunnam Omicidio a Los Angeles, il cast del film In Omicidio a Los Angeles a vestire i panni dell'investigatore privato Charlie Waldo, nato dalla penna di Howard Michael Gould, è Charlie Hunnam. L'attore inglese, (noto per i filmHoolygamns, Pacific Rin, King Arthur, Papillon e soprattutto per il ruolo del motociclista Jackson "Jax" Tell nella serie Sons Of Anarchy) è affiancato dal premio Oscar Mel Gibson che interpreta il bizzaro ed etilista attore Alistair Pinch. Tra i due spicca la presenza della talentuosa e bellissima attrice di origine brasiliane Morena Baccarin che recita il ruolo dell'amica di Waldo Lorena Nascimento. Il resto del cast è formato da Lucy Fry, Rupert Friend, Dominic Monaghan, Jacob Scipio, Clancy Brown, Paul Ben-Victor, Method Man. La pellicola, diretto da Tim Kirkby, e basata su una sceneggiatura di Gould tratta dal sul suo romanzo omonimo