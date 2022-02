Michael Keaton nel nuovo trailer di Morbius

approfondimento

"Volevo aiutare la gente, ma la cura è una maledizione." Inizia con queste parole il nuovo trailer di Morbius. E si capisce che presto il personaggio interpretato da Jared Leto dovrà compiere una scelta molto difficile e dolorosa:" Bere sangue umano o morire". D'altronde, come già scriveva Roland Barthes in Frammenti di un discorso amoroso: "Noi stessi siamo i nostri propri demoni.". Tutti abbiamo un mostro dentro. Dobbiamo imparare a controllarlo. Certo per Michael Keaton che torna a indossare il costume dell'Avvoltoio, come aveva già fatto in Spider-Man: Homecoming, Morbius ha ricevuto un dono. Il dilemma posto dal film, a giudicare dal trailer, pare la difficoltà di accettare di essere il cattivo, il villain di questo attesissimo Cinecomic. Ma in linea con le ultime due pellicole dedicate a Venom, anche quest'opera l'ironia dovrebbe essere ben presente. Non a caso il video si chiude con questa battuta. Quando viene chiesto a Morbius, che al netto del suo problema, risulta piuttosto in forma, l’antieroe ghiotto di sangue risponde: "Il Pilates aiuta."