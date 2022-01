Supereroi al cinema, 10 film in arrivo nel 2022

8/10

The Flash - Il primo standalone movie dedicato al Velocista Scarlatto di casa DC è previsto in Italia per novembre. A interpretare Barry Allen è ancora Ezra Miller, già visto e apprezzato dai fan in Justice League (nella doppia versione di Joss Whedon e Zack Snyder). Stavolta Flash finisce per correre così veloce da viaggiare nel tempo e trovarsi in un futuro alternativo dove incontra un Batman diverso da quello che ha già conosciuto... Michael Keaton

The Flash, il teaser trailer