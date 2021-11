Black Panther 2, M'Baku potrebbe essere il prossimo re di Wakanda

Il personaggio interpretato da Winston Duke era stato il primo rivale di T'Challa nel primo capitolo del film, e ora potrebbe scalare le gerarchie per issarsi sul trono vacante del regno di Wakanda. Ma non è l'unico papabile Condividi

Aperta la successione al trono di Wakanda leggi anche Chadwick Boseman: diffuso il trailer dello speciale Netflix Una forma di rispetto che però ha aperto naturalmente la questione della successione sul trono di Wakanda. Perché T'Challa non era un personaggio qualunque, era il protagonista, il suopereroe a cui è dedicato il primo film e che comunque rimarrà anche nel titolo del secondo: Black Panther - Wakanda Forever. Insomma, non si può fare un film di Black Panther senza un Black Panther. E allora chi sarà a raccogliere il testimone? Secondo indiscrezioni emerse ultimamente, il nuovo protagonista potrebbe essere M'Baku, personaggio già visto nel primo film, interpretato da Winston Duke.

CHI È M'BAKU vedi anche Michael B. Jordan festeggia 34 anni: le foto M'Baku, che nei fumetti Marvel è l'Uomo Scimmia, grande nemico di Black Panther, nel primo capitolo cinematografico della saga di Wakanda era il primo rivale che T'Challa ha dovuto sfidare e sconfiggere, completamente privato dei poteri da una particolare bevanda, per guadagnarsi il diritto al trono che era stato del padre. Leader della tribù Jabari, M'Baku aveva messo a dura prova T'Challa, uscendo comunque perdente dalla sfida. Piegato ma non spezzato, M'Baku era rimasto il fierissimo capo dei Jabari ed era tornato nei film Avengers: Infinty War e Avengers: Endgame per combattere Thanos.

UNA SCELTA COERENTE CON LA CONTINUITY leggi anche Black Panther, annunciata una serie TV sul Regno di Wakanda Se la scelta dovesse ricadere su di lui, sarebbe perfettamente coerente con la continuity narrativa. Dopo la scomparsa di T'Challa, M'Baku potrebbe tornare a reclamare il trono vacante e stavolta imporsi. Il suo personaggio, d'altro canto, non era mai stato un vero villain ma un semplice antagonista dell'eroe, poi trasformatosi - non senza un pizzico di riluttanza - in suo alleato.

SHURI ALTRA FORTE CANDIDATA AL TRONO leggi anche Chadwick Boseman: Disney omaggia l'attore di Black Panther Certo, chi si aspetta e spera che a salire al trono sia Shuri, l'intelligentissima e un po' nerd sorella di T'Challa interpretata da Letitia Wright, rimarrebbe deluso. E forse Marvel e Disney perderebbero l'occasione per una scelta che per una volta potrebbe persino essere in grado di accontentare tanto la fanbase più tradizionalista quanto la voglia di empowerment femminile dei più progressisti. D'altronde che il ruolo di Shuri fosse destinato a crescere di rilievo in Black Panther: Wakanda Forever è cosa nota.