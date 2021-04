Un’analisi del percorso d’artista di Chadwick Boseman, candidato agli Oscar 2021 nella categoria Miglior attore protagonista Condividi:

É stato diffuso il primo trailer di “Chadwick Boseman: Portrait of an Artist”. Si tratta di un documentario atto a celebrare la carriera del compianto attore. Sarà distribuito su Netflix, visibile anche su Sky Q e Now, offrendo al pubblico le parole di chi ha condiviso con lui il set del film “Ma Rainey’s Black Bottom”, che lo ha portato alla nomination agli Oscar 2021. Un viaggio attraverso il suo percorso artistico, analizzando ciò che è la sua eredità in quanto artista. Scomparso prematuramente nel 2020, verrà dipinto dalle parole di Viola Davis, Glynn Turman e Taylour Paige, per quanto riguarda i colleghi attori. Spazio anche al regista George C. Wolfe e al compositore e arrangiatore Branford Marsalis.

approfondimento Oscar 2021, le nomination Il ruolo che lo ha reso una celebrità mondiale è senza dubbio quello di T’Challa in “Black Panther”. Non potevano dunque mancare membri del gruppo di lavoro della pellicola Marvel, così come alcuni provenienti dal set di “Da 5 Bloods”, altro film che ha segnato la sua carriera. Parlerà di lui, dunque, il dialect coach Andile Nebulane, il coreografo Aakomon Jones, i registi Tate Taylor, Woodie King Jr., Phylicia Rashad e Spike Lee.

Ma Rainey’s Black Bottom, trama e cast approfondimento Oscar postumo per Chadwick Boseman. La sua carriera. FOTO Svariate le nomination agli Oscar 2021 per “Ma Rainey’s Black Bottom”. Ecco l’elenco completo: Miglior attore protagonista: Chadwick Boseman

Miglior attrice protagonista: Viola Davis

Migliori costumi: Ann Roth

Miglior trucco: Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal, Jamika Wilson

Miglior scenografia: Mark Ricker, Karen O’Hara, Diana Stoughton Il film è ambientato nel 1927 a Chicago. Si racconta di una cantante soul amatissima, Ma Rainey. È definita “Mother of the blues” e il suo talento spinge tutti, o quasi, ad accettare i suoi modi da diva.