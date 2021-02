Black Panther, annunciata una serie TV sul Regno di Wakanda

In “Black Panther 2” potrebbe esserci il ritorno di Killmonger. Michael B. Jordan non esclude la possibilità Condividi:

È ormai chiaro come l’Investor Day della Disney, per quanto importante, non abbia rivelato tutti i progetti in serbo per quanto concerne gli universi Marvel, Star Wars e non solo. A rendere il concetto alquanto chiaro è stato l’annuncio di “The Book of Boba Fett”, serie TV dedicata all’amato personaggio della saga di George Lucas. Le prime immagini sono state trasmesse in esclusiva al termine dell’ultimo episodio della seconda stagione di “The Mandalorian”.

approfondimento I migliori film da vedere in streaming a febbraio Possiamo dunque da attenderci altri annunci clamorosi durante l’anno, come una serie TV dedicata al Regno di Wakanda, che andrà ad approfondire il mondo di Black Panther. Stando a quanto riportato da “Deadline”, Disney avrebbe avviato una trattativa con Ryan Coogler, regista di “Black Panther”. L’idea sarebbe quella di un nuovo show da proporre sulla piattaforma streaming. Sarebbe pronto un accordo esclusivo quinquennale tra Disney e la casa di produzione del regista, la Coogler’s Proximity Media. Tutto ciò porterà alla realizzazione di altri progetti, ancora non resi noti, nel corso dei prossimi anni.

Black Panther 2, cosa sappiamo approfondimento Disney, 10 serie TV Marvel e Star Wars Ryan Coogler è attualmente al lavoro per il sequel di “Black Panther”, che dovrà portare avanti la trama principale, nel rispetto della memoria di Chadwick Boseman. Un compito tutt’altro che semplice; il compianto attore, infatti, non farà ritorno in versione digitale. Impossibile però pensare a un ritorno nel Wakanda senza rendere omaggio al personaggio e all’interprete e, al tempo stesso, fornire una spiegazione narrativamente coerente.