The Book of Boba Fett: nuova serie TV in linea con The Mandalorian

I fan di “Star Wars” si sono divisi in merito all’annuncio di “ The Book of Boba Fett ”. Al termine dell’ultimo episodio della seconda stagione di “The Mandalorian” è andato in onda un breve filmato che vede il celebre cacciatore di taglie fare una strage al fianco di Fennec Shand. Tornato su Tatooine, Boba Fett ha preso d’assalto il covo di Bib Fortuna, uccidendo sia lui che i suoi uomini e reclamando il “trono” di signore del pianeta.

Il prossimo anno sarà ricco di nuovi lanci targati Disney, con il produttore che ha spiegato come le riprese di “The Book of Boba Fett” avranno la precedenza. Quelle della terza stagione di “The Mandalorian” seguiranno poco dopo. Questa frase ha lasciato ipotizzare ai fan la possibilità dell’arrivo delle nuove avventure di Din Djarin non prima del 2022.

Le storie raccontate saranno ambientate nella stessa linea temporale di “The Mandalorian”. Nel 2021 si seguiranno dunque sia le avventure di Din Djarin che quelle di Boba, con i due che potrebbero incontrarsi nuovamente nel prossimo futuro. Verrà prodotta, a livello esecutivo, da Jon Favreau , Dave Filoni e Robert Rodriguez . Il lancio, come mostrato nel finale di “The Mandalorian”, è previsto per dicembre 2021 .

The Mandalorian 3, ipotesi sulla trama

Difficile ipotizzare i dettami della trama della terza stagione di “The Mandalorian”, ma il fatto che sia comparso Luke Skywalker nell’ultima puntata caricata su Disney + apre dei chiari scenari. Grogu farà parte della nuova generazione di Jedi addestrata da lui. Non è dato sapere se si tratterà del gruppo di Kylo Ren o meno, considerando come debbano trascorrere circa 20 anni per raggiungere il momento del drammatico scontro tra zio e nipote.

In quel frangente Ben Solo, ormai corrotto dal lato oscuro e da Snoke, ha distrutto il tempio Jedi. Ha massacrato svariati allievi e portato via con sé altri. I fan temono per il destino di Grogu, che potrebbe aver perso la vita in questo scontro o magari essere stato portato via da Kylo.

Difficile pensare a un’assenza totale di Grogu nella terza stagione, che potrebbe però dare maggior rilevanza alle prossime avventure di Din Djarin in solitaria, al fianco degli altri Mandaloriani. Impossibile non tener conto, inoltre, dello scontro con Bo-Katan. Non è da escludere l’ipotesi di un salto temporale, così da poter avere un “Baby Yoda” non più così bambino e far incontrare nuovamente i due protagonisti, stavolta però con alle spalle un bel po’ di avventure in solitaria.

Ciò che sembra quasi scontato è il necessario avvicinarsi ai fatti di “Star Wars: Episodio VII”. Potremmo dunque assistere alla nascita del Primo Ordine, scoprendo qualcosa in più su Snoke e il suo rapporto con Grogu.