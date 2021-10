The Flash, il primo teaser trailer del film con Ezra Miller

Il filmato di poco più di un minuto, presentato al DC Fandome, svela alcuni dettagli della trama, con Ezra Miller che viaggerà nel tempo e incontrerà un Batman diverso da quello che lui conosce. Interpretato da Michael Keaton Condividi:

Il primo teaser trailer di The Flash, primo stand alone movie del DC Extended Universe dedicato al velocista della Justice League, è stato presentato il 16 ottobre nel corso del DC Fandome. Si tratta di un minuto e mezzo comunque sufficiente a fornire degli elementi per inquadrare la storia raccontata dal lungometraggio diretto da Andy Muschietti, con Ezra Miller nel ruolo del protagonista e l’attesissimo ritorno di Michael Keaton nei panni di Batman. Potete vedere il trailer di The Flash nel video in alto su questa pagina.

Il trailer di The Flash leggi anche Justice League Snyder’s Cut, la recensione del film Il trailer si apre con la voce fuori campo di Ezra Miller. Si parla di viaggi nello spaziotempo (una delle abilità di Flash è infatti quella di correre tanto veloce da poter piegare i confini spaziali e temporali entrando in nuove dimensioni). Si vede Barry Allen entrare nella sua casa, poggiare una mano sulla spalla della madre scomparsa, poi ritrovarsi all’interno di quella che ha tutta l’aria di essere la batcaverna, davanti a Batman. Solo che il Batman che Barry incontra non è quello che conosce lui, ma un altro decisamente più anziano. Nel finale Flash solleva un telo da quella che sembra la batmobile del primo film di Burton, ma le immagini si interrompono prima che la vettura possa essere mostrata allo spettatore. Un discreto cliffhanger…

IL CAST DI THE FLASH leggi anche Justice is Gray, Zack Snyder’s Justice League Il film è ancora in fase di produzione, come avvisa la scritta al termine del teaser (GUARDA LE PRIME FOTO DAL SET). Nel cast ovviamente ci saranno Ezra Miller nei panni di Flash e Michael Keaton in quelli di Batman. Ci sarà anche Ben Affleck, anche lui nei panni di Batman, l’altro Batman, quello che Flash conosce. Sasha Calle interpreterà Supergirl, Kiersey Clemon sarà Iris West, giornalista e futura fidanzata di Barry Allen. Maribul Verdù reciterà nei panni di Nora Allen, madre di Flash, mentre Ron Livingston sarà Henry Allen, il padre.