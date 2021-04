Da lunedì 19 aprile è disponibile su Sky On Demand, "Justice League: Justice Is Gray", la versione preferita dal regista Zac Snyder del suo film incentrato sui supereroi della D.C. Comics

A proposito dei film, il regista Wim Wenders diceva. "La vita è a colori, ma il bianco e nero è più realistico."

Un concetto condiviso con ogni probabilita anche daZac Snyder, Infatti, nonostante i cinemcomic richiedano sempre la sospensione dell'incredulità, questa versione di Justice League (disponibile su Sky On Demand) , per ammissione dello stesso regista, resta la sua prediletta e quindi quella più vicina alla realtà che l'autore voleva raccontare. Forse perchè era quella che visionava ogni giorno in montaggio, o forse perché il bianco e nero si addice a questa operazione che riscrive il passato.

Peraltro era già accaduto anche a Mad Max: Fury Road con la Black and Chrome edition e a Logan di James Mangold., di essere riproposti privi di colore. Insomma, Batman, Superman e Wonder Woman, eredi degli antichi miti, degli eroi e delle eroine delle favole si trovano a loro agio anche in un mondo in bianco e nero, dove però è il grigio a dominare. Perché soprattutto nei cinecomic della D..C., il confine tra bene e il male è sempre assai sfumato

