Thor Love and Thunder, le prime promo art svelano i look

Alcune promo art hanno svelato in anteprima come saranno i costumi e l'aspetto dei due protagonisti di Thor Love and Thunder , Thor e Jane Foster, interpretati da Chris Hemsworth e Natalie Portman.

Thor Love and Thunder, i costumi

approfondimento

Thor: Love and Thunder, colonna sonora composta da Michael Giacchino

Il nuovo look di Thor presenta un costume blu e oro con mantello rosso, diverso dalla classica “divisa” grigia con inserti rossi e neri. Andy Park, artist dei Marvel Studios, aveva anticipato ai fan di aspettarsi un Thor: Love and Thunder più colorato: "C'è un motivo per cui ci sono stati più di un decennio di film di successo e perché questo franchise sta crescendo. Questo film è pazzesco, è così divertente. E semplicemente non vedo l'ora che tutti lo vedano. Perché è stato così divertente lavorare e progettare così tanti personaggi e creare keyframe. Sarà un buon film. Sarà divertente". Prima di rivelare i costumi dei due protagonisti era stato svelato il look di Valkyrie, interpretata da Tessa Thompson, un'armatura muscolare nera e argento. Tempo fa Tessa Thompson aveva rivelato di divertirsi molto ad interpretare Valchiria: "Dal mio goffo allenamento per il primo film al vedere l'evoluzione del mio personaggio nei fumetti, è stato un sogno folle interpretare Valchiria. I nostri difetti + i nostri traumi sono anche i nostri superpoteri. Quindi, come dice il mio vero supereroe preferito, Mark Ruffalo, 'dobbiamo amare noi stessi, amica'."