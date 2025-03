Subsonica, la possibile scaletta del concerto a Padova

subsonica, tutto quello che c’è da sapere

Dopo la doppia data all’Alcatraz di Milano, giovedì 13 marzo la formazione sarà in concerto a Padova per il nuovo appuntamento con il Club Tour 2025. Secondo quanto riportato da Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Questo l’indirizzo per poter raggiungere il Gran Teatro Geox: via Tassinari,1, 35136, Padova.