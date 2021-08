Thor: Love and Thunder, le prime foto di Christian Bale sul set

Negli scatti pubblicati dal Daily Mail, l'attore appare completamente argentato, con una maschera di silicone e un lungo mantello. Sono costumi e trucco per il personaggio del Macellatore di dei, villain del nuovo film Marvel dedicato al Dio del tuono

Completamente argentato, col volto coperto da una maschera di silicone e capo e spalle avvolte in un lungo mantello. Impossibile riconoscere Christian Bale truccato da Gorr sul set di Thor: Love and Thunder, il film ispirato al Dio del tuono dei fumetti Marvel in cui il martello Mjolnir passerà dalle mani di Chris Hemsworth a quelle di Natalie Portman.