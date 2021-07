Loki, nell'episodio 5 della serie tv c'è anche Chris Hemsworth

Un breve cameo per Chris Hemsworth, proposto in una versione variante, che apre le porte a nuove forme degli amati eroi Marvel

Continua il grande successo delle serie TV Marvel, che stanno conducendo i fan del MCU nella Fase 4. Dopo “ WandaVision ” e “ The Falcon and the Winter Soldier ”, spazio a “Loki”. Quest’ultima è probabilmente la più importante delle tre, considerando gli effetti del Multiverso , ufficialmente introdotto dallo show con Tom Hiddleston , sui prossimi film.

Gli appassionati dei film Marvel hanno avuto modo di conoscere e studiare questa linea temporale con molta attenzione, per più di 10 anni. Dal primo “Iron Man” ad “Avengers: Endgame” e “Spider-Man: Far From Home”. Ora è stato ufficialmente effettuato un passo verso il future ed è chiaro che nulla sarà più come prima.

Chris Hemsworth in Loki

La serie “Loki”, presente nel catalogo Disney+ e visibile anche su Sky Q e NOW, ha mostrato differenti versioni del dio degli inganni. La più divertente è senza dubbio quella animalesca. Un Loki alligatore che ha esaltato il pubblico, che sul web si è divertito con meme e fan art.

Non sorprende più di tanto, dunque, che vi sia una versione non umana di Thor, nello specifico si parla della rana Throg. Nel quinto episodio si va alla scoperta del Vuoto, questa dimensione desolata, alla fine del tempo, dove la Time Variance Authority getta le varianti scartate, in attesa che Alioth le uccida.

Accompagnato da altri tre Loki, Tom Hiddleston raggiunge il loro nascondiglio sotterraneo. Mentre discendono, però, la telecamera indugia su quanto nascosto sotto strati di terreno. Incastrato in un barattolo di vetro vi è la rana Throg, variante del dio del tuono Thor. Impossibile non notare il piccolo essere, che emette un grido disperato: “Aahhh”.

Ecco il cameo di Chris Hemsworth, che ha prestato la sua voce per questa brevissima battuta. La regista Kate Herron, intervistata da “For All Nerds”, ha spiegato come si tratti della sua voce e, soprattutto, di una nuova registrazione. Non è stato utilizzato un audio passato: “Non è riciclata, è la sua voce e l’ha registrata per questa scena”.

Un elemento che rappresenta un semplice divertissement per i fan ma che, al tempo stesso, apre ufficialmente le porte a varianti di altri celebri personaggi Marvel. Qualcosa che sarà mostrato in “What if…?”, nuova serie Marvel. Non è da escludere, però, che si analizzi questo aspetto anche in produzioni non animate, con attori celebri in carne e ossa.