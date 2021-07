What If...?, il trailer della nuova serie animata Marvel

Tutto pronto in casa Marvel per una nuova serie TV esaltante, che promette di tenere incollati gli spettatori ai display. Il titolo è “What If…?” e farà il proprio esordio su Disney+ il prossimo 11 agosto, visibile anche su Sky Q e NOW.

Nella Fase 4 del MCU avrà grande rilevanza il Multiverso. Tutto verrà messo in discussione, così come ben dimostrato da “Loki”, serie TV con protagonista Tom Hiddleston. La realtà, per come ci è sempre stata mostrata nell’ultimo decennio di film Marvel, è destinata a essere sconvolta.