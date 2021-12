Thor: Love and Thunder, colonna sonora composta da Michael Giacchino

Il nuovo film Marvel targato Taika Waititi è Thor: Love and Thunder. I fan non vedono l’ora di poter apprezzare nuovamente il suo genio ironico all’opera. Una pellicola che promette grandi sorprese, ben più di Thor: Ragnarok del 2017.

C’è grande riservatezza sulla trama. Ad oggi ciò che sappiamo riguarda un solo elemento e il cast coinvolto nel progetto. La grande novità è che Michael Giacchino collaborerà alla pellicola. Il celebre compositore ha svelato il proprio coinvolgimento nel film in arrivo il 6 luglio 2022 . Negli ultimi anni il suo lavoro è stato particolarmente apprezzato, come dimostrano i tanti impegni:

Thor: Love and Thunder, cosa sappiamo

approfondimento

Thor: Love and Thunder, Russell Crowe svela il suo personaggio

Ciò che ci attende è un colpo d’occhio davvero sorprendente. Sul fronte degli effetti è stata utilizzata la tecnologia Stagecraft, così come avvenuto per The Mandalorian. È ancora presto per poter parlare di trama. Per quanto ne sappiamo si concentrerà sul personaggio di Mighty Thor. Questi avrà un volto ben noto, quello di Natalie Portman, ovvero Jane Foster nel franchise. L’attrice tornerà al fianco di Chris Hemsworth, riprendendo il filone romantico della serie un po’ abbandonato dopo la prima pellicola. I fan attendono con ansia il momento in cui la donna solleverà Mjollnir, ovvero il martello del dio del tuono.