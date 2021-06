Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth annuncia la fine delle riprese

L’attore australiano , classe 1983 , ha comunicato la chiusura del set della pellicola attraverso uno scatto in compagnia del regista condiviso sul profilo Instagram che vanta p iù di quarantanove milioni di follower che seguono quotidianamente la sua vita.

Chris Hemsworth, il post su Instagram

Nelle scorse settimane Christopher Hemsworth, questo il nome all’anagrafe, ha aggiornato il pubblico in merito alla produzione, ora il protagonista ha annunciato la fine delle riprese tramite una foto in bianco e nero insieme a Taika Waititi; il post ha velocemente ottenuto oltre cinque milioni di like.

Chris Hemsworth ha scritto: “Grazie a tutto il cast e alla crew che hanno realizzato quest’altro incredibile viaggio Marvel. Allacciate le cinture, preparatevi e ci si vede al cinema”.