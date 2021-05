Thor, Chris Hemsworth ricorda il decimo anniversario del film

A dieci anni di distanza dal debutto nei panni di Thor , l’attore australiano , classe 1983 , ha ricordato l’inizio dell’avventura tramite un post condiviso sul profilo Instagram che vanta oltre quarantotto milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra set, scatti dal backstage, impegni lavorativi, servizi fotografici e momenti di relax in compagnia della famiglia.

CHRIS HEMSWORTH, IL POST SU INSTAGRAM

Christopher Hemsworth, questo il nome all’anagrafe, ha festeggiato l'anniversario pubblicando uno scatto in compagnia di Tom Hiddleston e un articolo riportante la notizia del loro arrivo nell’universo Marvel.

L’attore (FOTO) ha scritto: “Quest’anno ricorre il decimo anniversario di Thor quando vennero date le chiavi del regno a due ragazzi sconosciuti. È stato un viaggio fantastico e come si vede non siamo invecchiati per nulla”.

Il post ha subito ottenuto numerosi commenti di congratulazioni da parte dei fan contando al momento anche più di 3.900.000 like.