Thor, Love and Thunder: le prime foto dal set con Natalie Portman

“Thor: Love and Thunder” è senza dubbio uno dei film Marvel più attesi della Fase 4 MCU. Taika Waititi ha iniziato le riprese sul finire di gennaio 2021 in Australia. Un lavoro sul set che ha portato alla diffusione di alcuni scatti sul web. I fan hanno infatti potuto ammirare i nuovi look di Thor e Star-Lord, interpretati rispettivamente da Chris Hemsworth e Chris Pratt.

approfondimento Disney, 10 serie TV Marvel e Star Wars Come gli appassionati già sapranno, in questo capitolo vi sarà il ritorno di Natalie Portman. Un ruolo da protagonista per lei, che potrà stringere tra le mani Mjolnir. Nei nuovi scatti diffusi si può vedere l’attrice, che sul set interpreta il ruolo di Jane Foster, impegnata in un giro a cavallo. Avendo il casco e la mascherina protettiva, va da sé che non si tratti di una foto relativa a delle effettive riprese da utilizzare per la pellicola. Probabilmente Portman ha effettuato alcune sessioni d’allenamento. Non è da escludere però che si sia trattato di un momento di svago.

Thor: Love and Thunder, cosa sappiamo approfondimento Spider-Man 3, foto dal set: il ruolo del fratello di Tom Holland Le informazioni relative a “Thor: Love and Thunder” sono a dir poco limitate. Sappiamo per certo che Jane Foster sarà nuovamente al centro dell’azione, ma nessun indizio è stato fornito sulla sua trasformazione in Thor. Considerando come la Fase 4 del MCU introdurrà ufficialmente il concetto di Multiverso, non è da escludere che la versione di Jane in grado di sollevare Mjolnir e chiamare a sé il potere del tuono provenga da un’altra dimensione.