Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie. DIRETTA

Il vaccino AstraZeneca va somministrato preferibilmente agli under 55 senza patologie gravi. È il giudizio conclusivo dell'Aifa dopo una querelle che va avanti da sabato. Oggi l'incontro tra governo e Regioni per rimodulare il piano vaccinale. Intanto, il governatore del Veneto Zaia si muove autonomamente sul mercato per “comprare altri vaccini”. In Lombardia, Bertolaso punta a immunizzare tutti entro giugno. L'Agenzia del farmaco prepara il via libera agli anticorpi monoclonali per l'uso in emergenza, come già in Germania. Oggi l'incontro con le aziende. In Italia 9.660 nuovi casi su 244.429 tamponi, 499 decessi