Covid, rapporto tra positivi e tamponi processati scende al 3,9%. DATI

Secondo il bollettino del 2 febbraio, i nuovi casi sono 9.660 e i tamponi 244.429: la percentuale di positività è al 3,95%, in calo rispetto al 5,56% di ieri. Da qualche settimana il dato è influenzato dal conteggio dei test antigienici rapidi che si sommano a quelli molecolari. Scendono i ricoveri in terapia intensiva (2.214, -38), salgono quelli nei reparti non critici (20.317, +57). Nelle ultime 24 ore registrati altri 499 decessi (ieri 329). Dall’inizio della pandemia, i casi sono 2.570.608 e i morti 89.344