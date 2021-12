"Doctor Strange nel multiverso della follia", al cinema dal 4 maggio

La Marvel ha ufficialmente immesso in rete il trailer di "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", il nuovo film con Benedict Cumberbatch è atteso nelle sale italiane dal 4 maggio 2022

La Marvel ha ufficialmente immesso in rete il trailer di "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", il nuovo film con Benedict Cumberbatch. Diretta da Sam Raimi, il regista noto per aver diretto 3 film della serie di Spider-Man ("Spider-Man", "Spider-Man 2" e "Spider-Man 3"), la pellicola è il sequel di "Doctor Strange" del 2016. La fotografia principale era iniziata nel novembre 2020 a Londra. Nel trailer Stephen Strange deve scatenare un male indicibile. Il film, il cui titolo per il nostro mercato è "Doctor Strange nel multiverso della follia", sarà nelle sale italiane dal 4 maggio 2022.