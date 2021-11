Morbius, il trailer del film con Jared Leto

Morbius è il nuovo film dedicato a uno dei personaggi Marvel più famosi di sempre, il Dr. Michael Morbius che per curare una rara malattia del sangue si trasforma in una specie di vampiro che diventerà uno dei più terribili nemici di Spider-Man.

Morbius, l’universo di Spider-Man che si espande

L’intenzione di Sony potrebbe essere quella di prendere la storia del Dr. Michael Morbius e trasformarla proprio come ha fatto con quella di Venom. Con buone possibilità, la casa produttrice sta cercando di creare un universo parallelo a quello del MCU, dove dare vita a tutte le sfumature dell’ormai noto spider-verse. Per questo non si può escludere che, un domani, sia Venom che Morbius facciano la conoscenza diretta con lo Spider-Man interpretato da Tom Holland.

Ovviamente, si parla solo di rumors che circolano in rete, ma data l’importanza di questi due anti-eroi Marvel, non è difficile immaginare come Sony voglia investire in tutti questi personaggi “di contorno” alla storia del celebre arrampicatore e poi, magari alla fine, creare un gran finale tipo Avengers ecc.

Data però questa “separazione netta” tra Sony e Marvel, forse non vedremo mai questi personaggi (ad esclusione di Spider-Man che ha un “contratto particolare”) nel MCU, facendoli continuare su questa strada parallela costruita intorno a celebre tessiragnatele.