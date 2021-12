Aquaman e il Regno Perduto, nuova sinossi del sequel con Jason Momoa

La sinossi ufficiale di “Aquaman e il Regno Perduto”

Manca un anno per l'arrivo nella sale di “Aquaman e il Regno Perduto” ma la discussione sul nuovo film di James Wan è già iniziata, a riprova dell'attenzione dei fan per questo sequel che si annuncia avvincente nonché curato nei minimi particolari. Del film, la cui uscita nei cinema statunitensi è programmata per il 16 dicembre 2022, sono note fino ad ora alcune informazioni legate al cast e qualche dettaglio della trama, confermato dalle poche righe di sinossi ufficiale diffusa dalla Warner Bros. in questi giorni: “Quando un antico potere viene scatenato, Aquaman deve stringere una spiacevole alleanza con un alleato inaspettato per proteggere Atlantis, e il mondo, da una distruzione irreversibile”.

Come già svelato dal titolo - che in originale è “Aquaman and the Lost Kingdom” - il secondo capitolo dell'epopea che ha per protagonista il supereroe diviso tra due mondi, quello terrestre e quello subacqueo, approfondirà mondi inesplorati, accennati brevemente nel primo film. Già “Necrus”, titolo provvisorio, aveva lasciato intendere che al centro della storia ci fosse un approfondimento del destino del regno di Atlantide, diviso in sette regni dopo la caduta. C'è dunque da scommettere che il nuovo film punterà senz'altro sulla spettacolarità, senza tralasciare qualche sprazzo horror che è l'universo cinematografico di riferimento di Wan, celebre per aver diretto alcuni dei titoli migliori del genere tra cui “Saw”, “Insidious” e i primi due titoli del franchise “The Conjuring”.