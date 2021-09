Aquaman 2, pubblicate le prime foto del film

Nei mesi scorsi ET Canada ha rilanciato le parole dell’attore al programma The Drew Barrymore Show a cui ha rivelato alcuni dettagli sulla produzione del film: “Dopo aver terminato il primo, io e il mio compagno di scrittura abbiamo sognato un secondo film, così ci siamo messi a lavoro e abbiamo presentato l’idea, la cosa più bella è che la amo così tanto che ho anche partecipato alla scrittura”.

In seguito Jason Momoa (FOTO) ha aggiunto: “Abbiamo fatto la prima versione poi il regista e il nostro sceneggiatore David Leslie Johnson-McGoldrick l'ha terminata, i nostri cuori sono lì dentro. Invece di prendere soltanto lo script e lavorarci, vieni incoraggiato al cento per cento dal tuo regista e dai tuoi co-sceneggiatori, questo è davvero eccitante per me e sono entusiasta di esserci”.