Il Trono di Spade, la reunion di Jason Momoa ed Emilia Clarke

Game of Thrones, Emilia Clarke non ha dubbi: quale scena cambierebbe

Emilia Isobel Euphemia Rose Clarke, questo il nome all’anagrafe, ha pubblicato uno scatto in compagnia di Jason Momoa ottenendo oltre quattro milioni e mezzo di like e numerosi commenti entusiasti, queste le sue parole nella didascalia: “Quando il tuo sole e le tue stelle arrivano in città controlli che sia ancora in grado di prendere in braccio Khaleesi”.

Non si è fatta attendere la risposta dell’attore che ha scritto: “Luna della mia vita, ti amerò per sempre".