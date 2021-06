Jason Momoa vuole fare un film con Dwayne Johnson

L'attore di Ronon Dex nella serie "Stargate Atlantis", di Khal Drogo ne "Il Trono di Spade", di Aquaman nel DC Extended Universe e di Conan il barbaro nel film del 2011 "Conan the Barbarian" ha parlato dell'intenzione (e della possibilità) di recitare assieme al mitico attore ed ex wrestler soprannominato The Rock. Sarebbe un'accoppiata notevole, un duo che i fan desiderebbero tanto vedere sullo stesso set

E Dwayne Johnson è sulla cresta dell'onda da oltre vent'anni anni (e con vent'anni intendiamo soltanto la carriera cinematografica, non quella precedente da wrestler, altrettanto rosea). L’interprete di Aquaman ora vorrebbe collaborare con l’attuale Black Adam, per unire le forze (e la fama) di due dei testimonial della Hollywood più prestante di sempre. Fino a oggi i due non sono ancora riusciti a recitare nella stessa pellicola, anche se sembrano fatti l'uno per l'altro, magari come co-protagonisti di un bel cinecomics...

Le parole di Jason Momoa



"Abbiamo provato a fare qualcosa insieme, ma purtroppo lui è più impegnato di me e pure io in questo periodo ho parecchio da fare. Ma prossimamente contiamo di farcela", ha risposto Jason Momoa a Jimmy Fallon parlando di un'eventuale collaborazione con Dwayne Johnson.



Ma Fellon ha poi ripreso il discorso, insistendo ancora sull'eventualità di un bel feat. cinematografico tra queste due rock star (usiamo rock per il gioco di parole tra featuring musicale e anche perché Dwayne Johnson è conosciuto con il soprannome di The Rock, appunto).



"Ora come ora è forte il fatto che è come se lo potessi avere a portata di mano, dato che mi basterebbe chiamarlo e dirgli ‘Ehi! Black Adam!’", ha aggiunto Momoa, riferendosi al fatto che sia lui sia il collega condividono il medesimo universo da supereroi. Quindi sembra ovvio che prima o poi i due si incroceranno, perlomeno nell'universo cinematografico DC Comics. Meno probabilmente in un film d'amore ma, si sa: le vie di Hollywood sono infinite...