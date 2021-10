DC League of Super-Pets, il nuovo teaser del film animato. VIDEO

È stato diffuso in rete il video del lungometraggio animato dedicato ai super-cani, la cui voce verrà prestata ai protagonisti nella versione originale da Dwayne Johnson e Kevin Hart. Dwayne Johnson interpreterà vocalmente Krypto, il cane di Superman, per la prima volta con un ruolo primario in una pellicola (ricordiamo che l'animale da compagnia dell'Uomo d'Acciaio ha già avuto una serie animata intitolata e recentemente è apparso nella serie televisiva dei Titans). Il suo comprimario sarà Ace, il cane di Batman

È stato pubblicato il nuovo teaser di “DC League of Super-Pets”, l'attesissimo film animato dedicato ai super-cani che vede come protagonista Krypto, il cane di Superman, per la prima volta con un ruolo primario in una pellicola. Perché, checché ne dica Ace (il cane di Batman) - che nel teaser si lamenta del protagonismo di Krypto, che si sente l’unica vera prima donna del lungometraggio - questa pellicola alla fine ha davvero come protagonista lui.



Si tratta della prima opera cinematografica intitolata (o quasi) a Krypto, a cui già negli anni Duemila era spettato l'onore di vedersi intitolare una serie animata. Più di recente, invece, il cane di Superman ha concesso dei cameo nella serie televisiva dedicata ai Giovani Titani, ossia Titans.



Nella versione originale di “DC League of Super-Pets”, a prestare la voce ai due cani principali della storia saranno Dwayne Johnson (che produce il film) e Kevin Hart. Le loro inconfondibili ugole (inconfondibili per il pubblico statunitense e, in generale, anglofono ma ormai inconfondibili per tutti, in questo nuovo mondo in cui la globalizzazione è ormai anche a portata di streaming) sono quelle che sentiamo nel breve video che lancia questo attesissimo film. Un film animato che sarà un concentrato di divertimento, oltre che di azione. La vis comica è infatti uno degli ingredienti principali della ricetta, come ci anticipa questo teaser. Un video che è un assaggio succulento e che ha già in nuce tutto quello che ci aspetterà sul grande schermo. Oltre a Krypto, l'altro protagonista sarà Ace, il cane interpretato vocalmente da Kevin Hart.



La pellicola uscirà nelle sale cinematografiche il 22 maggio 2022, mentre il teaser annuncia che il trailer ufficiale è atteso per il prossimo 5 novembre. Il lancio di questo primo assaggio è stato offerto durante il DC Fandome tenutosi sabato 16 ottobre. Potete vedere il teaser del film “DC League of Super-Pets” nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.



DC League of Super-Pets è la pellicola animata in computer grafica 3D scritta e diretta da Jared Stern e co-diretta da Sam Levin (entrambi al loro debutto alla regia).

Il film è basato sul team introdotto originalmente come Legion of Super-Pets (in italiano tradotto come Legione dei Superanimali). L’uscita nelle sale cinematografiche statunitensi è prevista per il 20 maggio del 2022 e il film verrà prodotto da Warner Animation Group, DC Entertainment, Seven Bucks Productions e A Stern Talking To, distribuito da Warner Bros. Pictures.



L'occasione è stata il DC Fandome: durante questo evento è stata offerta ai fan la visione di questo esilarante filmato che anticipa toni, trama e mood di uno dei progetti più particolari realizzati a stretto giro dalla Warner Bros. all'interno dell'universo DC Comics.

Tra gli altri attesissimi progetti particolari di casa Warner (citofonare DC Comics) ci sono anche The Batman e Aquaman 2, anch’essi grandi protagonisti di questa edizione del DC Fandome. Durante l'evento sono stati presentati i film The Batman, Black Adam, The Flash, Aquaman and the Lost Kingdom e Shazam! - Fury of the Gods, nonché le nuove stagioni di molte serie televisive, tra cui spiccano i titoli di Batwoman, The Flash, Superman & Lois, Sweet Tooth e Supergirl.