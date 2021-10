Catwoman: Hunted, il trailer del film d’animazione DC Comics

Ovviamente, non mancheranno i colpi scena: le indagini dell’Interpol che cercherà in tutti i modi di catturarla e la comparsa di alcuni “volti noti” dell’universo DC, tra cui Batwoman .

Catwoman: Hunted, l’universo DC torna all’animazione

approfondimento

I migliori film da vedere a ottobre 2021. FOTO

Se è vero che un gatto cade sempre in piedi, lo stesso non si può dire dell’universo cinematografico della DC con pellicole, a volte, poco interessanti e che hanno deluso più di qualche fan in giro per il mondo.

Stavolta, però, la celebre casa di fumetti torna sull’animazione portando in scena un film che strizza l’occhio alle serie animate che, a suo tempo, fecero il successo di molti protagonisti come Batman e Superman.

Se a questo, poi, si aggiungere un personaggio fuori dagli schemi come Catwoman, il risultato potrebbe essere decisamente interessante, soprattutto visto il grande successo che sta avendo l’animazione negli ultimi anni, con prodotti tipo What If… e Spider-Man un nuovo universo, entrambi di casa Marvel.

Anche la DC sta ripensando completamente il proprio universo cinematografico, iniziando ad investire molto al riguardo e puntando su personaggi “nuovi” piuttosto che gli ormai celebri(e stra-abusati) Superman e Batman.

Catwoman: Hunted, un grande cast

Per il nuovo film d’animazione la DC non ha badato a spese, reclutando un cast di tutto rispetto che andrà a dare la voce ai personaggi sullo schermo. Troviamo anzitutto Elizabeth Gillie nei panni di Selina Kyle/Catwoman; Stephanie Beatriz che sarà Kate Kane/Batwoman; Jonathan Banks come Black Mask; Steve Blum nel ruolo di Solomon Grundy; Lauren Cohan come Julia Pennyworth; Keith David che sarà Tobias Whale; Zehra Fazal nei panni di Talia al Ghul e Nosferata; Jonathan Frakes come King Faraday e Boss Moxie; Kirby Howell-Baptiste sarà Barbara Minerva/Cheetah; Kelly Hu interpreterà Cheshire; Andrew Kishino nel ruolo di Mr. Yakuza & Domino 6; Eric Lopez come Domino 1; Jacqueline Obrador dei panni de La Dama; Ron Yuan nel ruolo del dottor Tzin.

Un gran bel modo di riportare sul grande (e piccolo) schermo Catwoman dopo l’incredibile performance di Michelle Pfeiffer in Batman – Returns e le buone dimostrazioni di forza venute dopo con Halle Berry (Catwoman), Anne Hathaway (Il Cavaliere Oscuro); Camren Bicondova (Gotham) e l’ancora inedita Zoë Kravitz (The Batman).