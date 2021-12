Jared Leto, l'attore festeggia i 50 anni con due foto su Instagram

Gli scatti pubblicati dall’artista hanno velocemente ottenuto centinaia di migliaia di like

Nelle scorse ore, il leader dei Thirty Seconds To Mars ha festeggiato il suo cinquantesimo compleanno condividendo due scatti sul profilo Instagram che conta più di dieci milioni di follower che seguono quotidianamente la sua vita tra settima arte, musica, servizi fotografici e momenti di relax in compagnia degli affetti più cari.

In questi giorn Jared Leto è tra i protagonisti delle sale cinematografiche italiane con la pellicola House of Gucci.

La prima foto mostra l’attore a petto nudo con una torta colorata, questo il testo presente nella didascalia del post: “Grazie per tutti gli auguri di buon compleanno”.

La seconda emozionante immagine ha invece come protagonista sua madre, come raccontato dall’attore; nel giro di poco tempo le due foto hanno ottenuto centinaia di migliaia di like.