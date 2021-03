Jared Leto è a Roma per le riprese del film sull’omicidio Gucci

In queste settimane Lady Gaga è alle prese con la produzione dell’attesa pellicola sul delitto di Maurizio Gucci. Nelle scorse ore Jared Leto , classe 1971 , ha fatto il suo arrivo nella Città Eterna per raggiungere il set del film, come testimoniato da uno scatto condiviso sul suo profilo Instagram che vanta più di dieci milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra cinema, musica, backstage, servizi fotografici, impegni lavorativi e momenti di relax con gli affetti più cari.

Jared Leto, la foto su instagram

Jared Joseph Leto, questo il nome all’anagrafe, è tra gli artisti più amati e popolari del mondo dorato di Hollywood. Attualmente il leader dei Thirty Seconds To Mars è impegnato con la produzione del film che vedrà la voce di Born This Way rivestire i panni di Patrizia Reggiani. Nelle scorse ore l’attore ha pubblicato una foto per annunciare il suo arrivo a Roma, un semplice messaggio nella didascalia che ha immediatamente entusiasmato i fan: “Ciao!”.

Il post ha subito ottenuto grande attenzione mediatica tanto da contare al momento più di 240.000 like.