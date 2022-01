Morbius, l'uscita del film rinviata al 1 aprile causa Covid

L'ultima ondata di Covid sta iniziando a colpire il settore della distribuzione cinematografica in Nord America, con la provincia canadese dell'Ontario che chiude temporaneamente i cinema e la Sony Pictures che rinvia l'uscita dello spin-off di Spider-Man. La pellicola che racconta le avventure dell’anti-eroe Marvel interpretato da Jared Leto non uscirà più il 28 gennaio, come era stato annunciato, ma slitterà di due mesi

Ci risiamo, purtroppo: l’ultima ondata di Covid a cui stiamo assistendo in queste settimane, con un picco di contagi causato dalla variante Omicron, sta mettendo nuovamente in ginocchio tutti quanti noi e tutti i settori, cinema e spettacolo compresi.



A essere colpito ora è anche il settore della distribuzione: in Nord America i film stanno avendo vita dura in questo periodo, con la provincia canadese dell'Ontario che ha dovuto chiudere temporaneamente le sale cinematografiche e la Sony Pictures che si è vista costretta a rinviare l'uscita dello spin-off di Spider-Man, l’attesissimo Morbius.



La pellicola che racconta le avventure dell’anti-eroe Marvel interpretato da Jared Leto non uscirà più il 28 gennaio, come era stato annunciato, ma slitterà di due mesi: arriverà nelle sale il 1 aprile. Un titolo che da tempo ormai immemore sta subendo continui slittamenti, sempre a causa dell'emergenza sanitaria.



Il film, prodotto da Sony e distribuito dalla Columbia Pictures, avrebbe dovuto essere il primo (in ordine cronologico di uscita, si intende) di una serie di offerte del 2022 basate sui fumetti. Tuttavia questo cambio di rotta causato dalla pandemia lo renderà non più il debutto in materia di cinecomics, facendolo uscire come secondo titolo per amanti delle trasposizioni su grande schermo delle pagine dei fumetti.

La nuova data stabilita, quella del 1 aprile (sperando non si tratti del proverbiale pesce), rende quindi Morbius il secondo della lista, visto che uscirà poche settimane dopo il reboot di The Batman della Warner Bros, con protagonista Robert Pattinson in versione supereroe tormentatissimo (ispirato com’è alla figura di uno degli artisti più angustiati dal proprio io della storia dell’umanità, ossia Kurt Cobain).