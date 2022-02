The Adam Project, il teaser del film con Ryan Reynolds

La trama: il viaggio nel tempo

Emozionante, divertente e, certamente, avventuroso, se si può definire banalmente un'avventura un viaggio nel passato in cui si finisce per incontrare sé stessi (in versione giovane, naturalmente).

È quello che succede al pilota Adam Reed (Ryan Reynolds) che, dopo essere finito accidentalmente nel futuro, ritorna nel passato per sistemare una faccenda che riguarda il futuro di tutti. Gli alleati in questa incredibile missione, saranno suo padre defunto e un ragazzino dolce e spaventato, che altri non è che il giovane Adam. Le due versioni di Adam, quella adulta e quella adolescente, faranno squadra per cambiare le cose.

Il teaser trailer in italiano offre un'ampia anticipazione di come sarà il nuovo film di Shawn Levy, già regista di Real Steel e Free Guy - Eroe per gioco, che sta emozionando la critica che ha apprezzato la storia per lo humor e per la tenerezza con cui vengono approcciate le diverse tematiche sottotraccia, da quella della famiglia, al rapporto padre-figlio, alla crescita. Per alcuni, il film sarebbe dotato di quella giusta dose di nostalgia per l'infanzia e per il passato che caratterizza alcuni dei migliori film di Steven Spielberg ma molti dei meriti vanno riconosciuti agli interpreti.