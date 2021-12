Licorice Pizza, trailer italiano del film di Paul Thomas Anderson

È uscito il video che anticipa cosa vedremo nella pellicola candidata a 4 Golden Globe, in arrivo a febbraio. Una storia d'amore ambientata nel 1973 nella San Fernando Valley. Nel cast Alana Haim (chitarrista della band Haim), Cooper Hoffman (figlio di Philip Seymour Hoffman), Sean Penn (Mystic River, Milk), il regista e attore Bradley Cooper (A star is born, American Sniper, American Hustle, Il lato positivo), Tom Waits e Benny Safdie. Anche la colonna sonora è stellare: David Bowie, Paul McCartney, Doors

È uscito il trailer italiano del nuovo film diretto da Paul Thomas Anderson, l’attesissimo Licorice Pizza.



Candidato a quattro Golden Globe e in arrivo nelle sale italiane a partire dal 3 febbraio, grazie alla distribuzione di Eagle Pictures, racconta una storia ambientata nel 1973 nella San Fernando Valley. Si tratta di una storia d'amore, quella tra Alana e Gary, che crescono assieme e si innamorano.



Nel cast compaiono Alana Haim (chitarrista della band Haim) e Cooper Hoffman (figlio di Philip Seymour Hoffman), entrambi al loro debutto sul grande schermo e portatori di un carisma tale da renderci certi che questa loro prima prova sia solo l’inizio di una rosea carriera cinematografica.

Il resto del cast è a dir poco stellare: il due volte Premio Oscar Sean Penn (Mystic River, Milk), il regista e attore Bradley Cooper (A star is born, American Sniper, American Hustle, Il lato positivo), Tom Waits e Benny Safdie rendono Licorice Pizza una vera e propria parata di stelle.



Anche la colonna sonora non è da meno, stellare e brillante: David Bowie, Paul McCartney, Nina Simone e The Doors si susseguono nella soundtrack, impreziosendo ulteriormente questo gioiellino.



Non solo le sonorità sono da autore ma anche le immagini: come è ormai cosa ovvia quando si parla di un'opera di Paul Thomas Anderson, il film procede come un racconto per immagini in cui la musica è indissolubilmente legata alla trama e fa da commento sonoro ineccepibile.



Si rivela un racconto di formazione, un viaggio di iniziazione e un iter di crescita.



Accolto con entusiasmo dal pubblico e dalla critica statunitensi, non vediamo l’ora di poter goderci Licorice Pizza sui nostri schermi. È uno dei titoli più attesi del 2022.



Potete guardare il trailer ufficiale in italiano del nuovo film di Paul Thomas Anderson nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.