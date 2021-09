Licorice Pizza, il trailer del nuovo film di Paul Thomas Anderson

Si preannuncia una nuova corsa agli Oscar per il celebre regista de “Il petroliere” e “The Master”, tra gli altri. Cast stellare e due giovani interpreti, tra i quali il figlio del compianto Philip Seymour Hoffman Condividi:

É in arrivo un nuovo film di Paul Thomas Anderson, tra i registi più influenti della sua generazione. Il titolo è “Licorice Pizza” ed è già molto atteso dai suoi fan (e non solo). Potrebbe essere la pellicola in grado di condurlo al trionfo agli Oscar? Gli indizi per una nomination sembrano esserci tutti. In carriera il regista ne ha collezionate ben otto, senza mai riuscire a imporsi, neanche con quel capolavoro senza tempo che è “Il petroliere”. Un titolo particolare che fa riferimento alla catena di negozi di dischi creata nel corso degli anni ’70. Il lancio negli Stati Uniti è previsto per il 26 novembre 2021. In questa data vi saranno proiezioni in un numero limitato di cinema, per poi trovare maggior spazio nel Paese il 25 dicembre.

@MGM

Licorice Pizza, cosa sappiamo approfondimento I migliori film da vedere a settembre 2021. FOTO Vedere il trailer è stato un colpo al cuore per i fan di Philip Seymour Hoffman, considerando come il protagonista sia interpretato da suo figlio Cooper Hoffman. Questi avrà il ruolo della giovane star in erba al centro della trama, che mira a intrecciare differenti storie ambientate nella San Fernando Valley. Spazio anche per un’altra giovane attrice, la co-protagonista Alana Haim. Lei è una cantautrice e, così come per Hoffman Jr., “Licorice Pizza” segnerà il suo debutto sul grande schermo. Nel filmato le immagini si poggiano su un tappeto musicale cult, “Life on Mars?” di David Bowie. Il cast non comprende soltanto giovani attori alle prime armi, ma anche volti ben noti di Hollywood come Bradley Cooper e Sean Penn. Completano il cast Benny Safdie, Tom Waits, Christopher Walken, John C. Reilly, Skyler Gisondo e Maya Rudolph.