The Unbearable Weight Of Massive Talent: nuovo trailer red band

Spettacolo

Nicolas Cage povero, 10 star che hanno perso il loro patrimonio

L'attore premio Oscar, scambiato dai testimoni per 'un senzatetto' e cacciato da un bar di Las Vegas, è solo l'ultimo caso di celebrità alle prese con problemi economici e caduti per così dire in disgrazia

Tra i divi più richiesti da Hollywood negli anni Novanta, si dice che Nicolas Cage sia stato in grado di sperperare un patrimonio da 150 milioni di dollari per colpa di un "consumismo compulsivo". L'ultima caduta lo scorso 20 settembre quando, riportano alcuni testimoni oculari, è stato protagonista di un litigio con un membro del personale di un noto ristorante di Las Vegas, nel quale era entrato con vestiti eccentrici e in condizioni pietose: “Era in un pessimo stato e andava in giro senza scarpe”

Le conseguenze della pandemia hanno colpito duro Robert De Niro, che ha affermato di aver perso circa 5 milioni di dollari negli ultimi mesi a causa della chiusura della catena di ristoranti Nobu e dei Greenwich Hotel di cui è proprietario. Vediamo quali altri personaggi dello star-system americano sono stati costretti a "tornare sulla Terra" per colpa di investimenti economici andati male.