Nicholas Holut sarà Renfield nel prossimo horror della Universal

Dopo essere stato zombie in Warm Bodies, Nicholas Hoult tornerà a recitare in panni mostruosi in Renfield, film horror gotico della Universal ispirato al primo accolito londinese di Dracula nel romanzo di Bram Stoker. L’attore, la cui carriera è iniziata in giovanissima età con il successo di About a Boy, ha un curriculum lunghissimo in grosse produzioni, avendo recitato, tra gli altri, in film come Il cacciatore di giganti, Scontro fra titani, Mad Max: Fury Road, e avendo interpretato per ben cinque volte il personaggio di Bestia nei film degli X-Men e in Deadpool 2.