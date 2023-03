Renfield, Nicolas Cage ha bevuto il suo sangue sul set

Il divo, nel cast del film che racconta la storia del braccio destro di Dracula, ha bevuto il proprio sangue tra un ciak e l'altro. Ma non è come sembra: è stato accidentale, non certo per calarsi di più nella parte del celebre vampiro. L’attore ne ha parlato durante una sessione di Reddit di “Ask-Me-Anything”, rispondendo alle domande dei fan

Nicolas Cage ha accidentalmente bevuto sangue mentre interpretava Dracula nel film Renfield.



Il divo - nel cast del film che racconta la storia del braccio destro di Dracula, che è quel Renfield messo a titolo - ha quindi bevuto il proprio sangue tra un ciak e l'altro non certo per calarsi di più nella parte del celebre vampiro. "Nessun motivo in termini di metodo” ha specificato. “Le zanne erano appuntite”, così ha spiegato la causa dell’incidente sul set.

Ma nemmeno di incidente si può parlare: benché in queste ore alcuni media oltreoceano stiano gonfiando a dismisura questa notizia (ma solo a livello di titoli giornalistici: poi chiunque spiega come sono andate davvero le cose) Cage non ha “bevuto il proprio sangue” come qualcuno potrebbe aspettarsi, tipo da un calice o da una coppa durante strani riti degni del vampiro che interpreta. Si è soltanto… morso un po’ il labbro! Tutto qui.



L’attore ne ha parlato a una sessione di Reddit di “Ask-Me-Anything”, rispondendo alle domande dei fan.

In quell’occasione ha scioccato tutti dicendo che sul set gli è finito del sangue in bocca, e che quel sangue era proprio il suo, ma ha subito fugato dubbi (e leggende metropolitane pronte a fioccare): la causa è da ricercare nelle sue zanne di ceramica.

Parliamo dei denti da vampiro posticci che ha dovuto mettersi in bocca per interpretare Dracula. Le zanne erano parecchio affilate, dunque si è morsicato il labbro con quella dentiera pazzesca.

Cage ha voluto sottolineare quindi che il bere sangue non dipendeva da esigenze di copione.