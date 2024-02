8/16 ©Getty

Pedro Pascal per il suo ruolo nella serie televisiva The Last of Us, in cui interpreta il protagonista Joel Miller, ha ricevuto la candidatura al Golden Globe e al Premio Emmy nella sezione migliore attore in una serie drammatica, tra gli altri premi. In The Last of Us, Pascal è affiancato dall’attrice Bella Ramsey, che interpreta la co-protagonista Ellie Williams