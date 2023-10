Il regista Matt Shakman ha dichiarato che inizieranno le riprese del nuovo film de "I Fantastici Quattro" nella primavera del 2024. L’ha finalmente svelato durante un'intervista con il magazine statunitense Collider. Questo annuncio arriva dopo la fine dello sciopero degli sceneggiatori, mentre gli attori sono in trattative con gli studi di Hollywood. Shakman ha anche accennato a un prossimo annuncio relativo al cast



Il nuovo attesissimo film de I Fantastici Quattro inizierà le riprese nella primavera del 2024. A confermarlo è stato il regista Matt Shakman, che ha fatto sapere che i primi ciak saranno quindi tra non molti mesi, svelandolo durante un'intervista rilasciata al magazine americano Collider.

Questo annuncio arriva dopo la fine dello sciopero degli sceneggiatori, mentre gli attori sono in trattative con gli studi di Hollywood. Shakman ha anche accennato a un prossimo annuncio sul cast.

Quando l’intervistatore di Collider gli ha chiesto se avevano pianificato di iniziare la produzione del film nel 2024, Shankman ha dichiarato: "Sicuramente incominceremo l'anno prossimo. Probabilmente in primavera”. Ha anche fatto sapere che le riprese si svolgeranno presso gli studi Pinewood di Londra. Il cineasta ha sottolineato che lo sceneggiatore Josh Friedman, che è stato ingaggiato nel marzo scorso, ora sta lavorando nuovamente sulla sceneggiatura ed è in pieno sviluppo.

Shankman ha anche parlato della nuova direzione che il film prenderà, affermando: "Sarà diverso da tutto ciò che avete visto prima, e certamente diverso da tutto ciò che avete visto nell'universo cinematografico Marvel".

Per adesso l’uscita di questo nuovo film de I Fantastici Quattro è previsto per il 2 maggio 2025, dopo alcune variazioni nel calendario di uscita dovute allo sciopero degli sceneggiatori.



A breve potrebbero esserci annunci a tema cast I fan sono in trepidante attesa di conoscere il cast che lavorerà a questo nuovo film.

Per quanto riguarda il cast dei personaggi principali - Reed Richards, Ben Grimm e Sue e Johnny Storm - il regista Matt Shakman ha dichiarato che ci potrebbero essere annunci a breve, ma non ha voluto fornire dettagli specifici.

Bisogna sottolineare che durante lo sciopero non possono essere firmati contratti per lavori futuri, quindi la vaghezza delle informazioni potrebbe essere dettata proprio dal fatto che lo sciopero non permette di contrattualizzare nulla. Però il pubblico non sta più nella pelle ed è ansioso di scoprire ulteriori dettagli sul progetto tanto atteso.

I supereroi dei fumetti creati da Stan Lee e Jack Kirby I Fantastici Quattro (in inglese Fantastic Four) sono un gruppo di supereroi dei fumetti, creati da Stan Lee (testi) e Jack Kirby (disegni). Questi personaggi sono liberamente ispirati ai personaggi DC Challengers of the Unknown dello stesso Kirby. Fecero il proprio esordio nel primo numero del magazine Fantastic Four, uscito nel novembre 1961 e pubblicato dalla Marvel Comics. La serie raggiunse presto il successo ponendo le basi per lo sviluppo dell'intero universo Marvel. È proprio questo il fumetto che fece nascere il sodalizio tra Stan Lee e Jack Kirby, l'accoppiata che da questo momento in poi creò moltissime opere in collaborazione.

La serie a fumetti ha avuto alcune trasposizioni cinematografiche e televisive: quattro serie animate e quattro lungometraggi.

I film de I Fantastici Quattro

Indovinate quanti sono fino a ora i film della saga de I Fantastici Quattro? Quattro. Un numero così perfetto che sembra un peccato farne un quinto, anche se in realtà il pubblico lo aspetta eccome.

Il primo film risale al 1994: The Fantastic Four, diretto da Oley Sassone e prodotto da Roger Corman. Questo film però non è mai stato distribuito nei cinema.

I Fantastici 4 del 2005 è diretto da Tim Story con Ioan Gruffudd (Mister Fantastic), Jessica Alba (la Donna Invisibile), Chris Evans (la Torcia Umana), Michael Chiklis (la Cosa) e Julian McMahon (il Dottor Destino).

C’è stato poi I Fantastici 4 e Silver Surfer, che è il seguito del 2007, diretto da Tim Story, con il medesimo cast di protagonisti del film del 2005 e Doug Jones (Silver Surfer).

Fantastic 4 - I Fantastici Quattro è il reboot del 2015, diretto da Josh Trank con Miles Teller (Mister Fantastic), Kate Mara (la Donna Invisibile), Michael B. Jordan (la Torcia Umana), Jamie Bell (la Cosa), Toby Kebbell (il Dottor Destino) e Tim Blake Nelson (il Dr. Harvey Allen).