Disney ritarda le uscite di Blade, Deadpool 3 e Fantastici Quattro

Imprevisti e problemi di produzione nel Marvel Cinematic Universe: Disney annuncia le nuove date di 4 film

Cambio di programma nei palinsesti per Disney, che ha posticipato l'uscita di alcuni film del Marvel Cinematic Universe già annunciati per i prossimi anni. Si tratta di film delle fasi 5 e 6 per i quali, almeno per il momento, non sono state fornite le motivazioni degli slittamenti, che in alcuni casi superano anche l'anno. Le ipotesi sono tante e c'è chi non esclude che dietro questa decisione possa esserci il fattore economico legato alla crisi energetica e alla guerra, con conseguente aumento dei costi di produzione. Ma senza dichiarazioni ufficiali, quelle sul campo possono essere solamente ipotesi in attesa di verifica.

Gli slittamenti annunciati da Disney vedi anche Marvel, c'è un video di 50 ore coi film montati in ordine cronologico Uno dei titoli che vedrà la luce con tempi ben diversi rispetto a quelli preventivati è Avengers: Secret Wars, che è anche uno dei più attesi del Marvel Cinematic Universe. Al momento, infatti, Disney ha deciso di posticipare la pellicola al 1 maggio 2026, vale a dire a 6 mesi di distanza dalla data inizialmente prevista per la sua uscita, ossia il 6 novembre 2025. Sono molte le ragioni per le quali questo è uno dei film che attirano maggiormente l’attenzione ma tra queste c’è sicuramente il ritorno alla sceneggiatura di Michael Waldron. Slittamento molto simile per I Fantastici Quattro, che era stato programmato per l’8 novembre 2024 e che, invece, non vedrà la luce prima del 14 febbraio 2025. Blade, il film con Mahershala Ali, è stato rinviato di circa un anno e non c’è ancora un regista. Sarebbe dovuto uscire il 3 novembre 2023 ma ora è stato schedulato per il 6 settembre 2024. Per Deadpool 3, invece, al momento è stato previsto uno slittamento di appena 2 mesi, con rilascio l’8 novembre 2024 invece che il 6 settembre 2024.

Annunciate anche due cancellazioni nel Marvel Cinematic Universe leggi anche Keanu Reeves vorrebbe interpretare Ghost Rider Oltre agli slittamenti, dal panel delle uscite Disney del Marvel Cinematic Universe sono state cancellate due produzioni. Si tratta di film non annunciati, per i quali non erano stati nemmeno rivelati i nomi ma che erano stati comunque programmati. Un altro film senza nome, invece è stato posticipato al 7 novembre 2025.