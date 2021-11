Marvel, c'è un video di 50 ore coi film montati in ordine cronologico

Tutta la Saga dell'Infinito in un unico gigantesco film. Il lavoro è stato fatto da un utente di Reddit, che ha preso ogni singola scena (comprese quelle scartate ma presenti tra i contenuti speciali delle varie versioni home video) e le ha rimontate seguendo il filo della narrazione Condividi

Ventiquattro film, da Iron Man a Black Widow, a coprire un racconto lungo 13 anni. Il Marvel Cinematic Universe è uno dei progetti cinematografici più complessi di sempre, un dedalo di storie in cui è facile perdere qualche pezzo e può risultare complesso ritrovarcisi. Anche perché non sempre esigenze di produzione e distribuzione assecondano la consequenzialità degli eventi narrati.

Dagli elfi oscuri fino alla sconfitta di Thanos leggi anche Eternals, la recensione del film Marvel tratto dal fumetto Gli Eterni Bene, se avete sempre desiderato di vedere tutti i film Marvel in perfetto ordine cronologico e non vi accontentate nemmeno della watch list consigliata da Disney + (visibile anche su Sky Q e tramite app con NOW Smart Stick), probabilmente morirete dalla voglia di vedere il super kolossal montato da un videomaker californiano che ha unito tutti i lungometraggi a creare un lunghissimometraggio che segue perfettamente l’ordine cronologico della storia.

LINK BLOCCATO DA REDDIT vedi anche Morbius, il trailer del film con Jared Leto Vi basta trovare 50 ore libere, dotarvi di caffè e sarete pronti per la più incredibile delle maratone cinematografiche che abbiate mai dovuto affrontare. Anche se il link di visione del film è stato bloccato dalla stessa piattaforma in cui era stato condiviso, Reddit, a causa dell’enorme richiesta e dei troppi messaggi a tema nelle chat.

"LA MIA FINAL CUT" leggi anche Captain America, lo scudo di Avengers: Endgame all'asta L’utente che aveva realizzato e condiviso il filmato, una persona col nickname di pizzabryon, aveva definito l’opera la sua “final cut della Saga dell’Infinito”. “Ogni film dell’MCU da Iron Man a Endgame montato in ordine cronologico per scene – ha spiegato - Per esempio, tutto comincia con gli Elfi Oscuri di Thor: Dark World, perché quella parte è successa migliaia di anni fa. Poi segue la timeline attraverso i secoli e gli universi. È stato molto divertente montare la Fase 1 tra Iron Man, Thor e Hulk e la Fase 3 con Civil War e qualcosa di Spider-man, per esempio. Ogni singola scena Marvel è inclusa, anche le scene tagliate, alternate ed estese di ogni film. Ci sono scene persino dal box set della Saga dell’Infinito e altri contenuti bonus”. Il montaggio è stato poi aggiornato con l’aggiunta di Black Widow, con tanto di scene tagliate.