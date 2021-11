Arriva al cinema il 25esimo film dell'Universo Cinematografico Marvel. Diretta dal premio Oscar Chloé Zhao, una spettacolare avventura nel segno dell’inclusione. Con Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek, Kumail Nanjiani, Gemma Chan, Kit Harington, Brian Tyree Henry, Barry Keoghan, Lauren Ridloff, Don Lee e Lia McHugh Condividi

Il Cinecomic, come l’amore, è eterno finché dura. E quindi è necessario cercare nuovi stimoli, diverse prospettive, perché la fiamma della passione non si spenga. Sicché, conclusasi la saga degli Avengers con "Endgame" e terminata la fase 3 del Marvel Cinematic Universe con Spider-Man: Far from Home (2019), è d’uopo tentare nuove strade per rinsaldare l’unione tra cinema e fumetti. Così dopo "Black Widow", diretto dalla regista e sceneggiatrice australiana Cate Shortland, tocca a Chloé Zhao firmare "Eternals", il secondo titolo fase 4 del MCU. Una sfida provante per la regista premio Oscar, a cui spetta il compito di coniugare epica e humour attraverso le imprese di ben dieci supereroi, assai diversi tra loro.

Gli Eternals dal fumetto al film approfondimento The Eternals, pubblicati i character poster dei personaggi La prima difficoltà per il venticinquesimo film del MCU è stata quella di portate sullo schermo un fumetto meno popolare e conosciuto al grande pubblico rispetto a Spider-Man o a Captain America. Pubblicati per la prima volta nel 1975, gli Eterni, creati dal genio di Jack Kirby, hanno più affinità con gli dei dell’Olimpo e in generale con la mitologia, che con i Nerd punti da un ragno radioattivo o con i supersoldati a stelle e strisce. Sono esseri superiori all’homo sapiens, divinità che rimandano a figure come Gilgamesh, protagonista del rimo poema epico della storia dell'umanità o alla dea Atena. Si sa che il mito è un elemento rischioso da adoperare sul grande schermo, il rischio del ridicolo è sempre in agguato e lo scontro fra titani può trasformarsi in operetta. In questo senso la bravura di Zhao sta nell’affiancare la maestosità dell’epopea con intermezzi volutamene comici (peraltro presenti in molti miti dell’antica Grecia). Cosi, Kingo, uno degli Eterni, sulla terra ha scelto di diventare una star del cinema di Bollywood in fissa con i social, con tanto di maggiordomo al seguito. E tra collettive bevute di birra artigianale ed epici scontri con famelici mostri generati al computer, l’epopea si dipana in un crescendo di duelli galattici e problemi quotidiani.

Eternals, la prima coppia LGBTQIA+ approfondimento Eternals, per i supereroi è tempo di inclusione Gli eterni vanno a spasso nel tempo. Nello specifico viaggiano attraverso settemila anni di storia dell’umanità. E Eternals racconta queste spettacolari peregrinazioni grazie a obiettivi grandangolari e a location spettacolari, suddivise in oltre 130 set. Come aveva già fatto in Nomadland conferma la sua abilità sui campi lunghe e il paesaggio si trasfigura in un vero e proprio personaggio, una sorta di cartina di tornasole che muta a seconda della situazione che i nostri eroi devono affrontare. E a proposito del cast, Il film presenta per la prima volta una coppia gay in un film Marvel. Infatti, l’eterno Phastos, interpretato da Brian Tyree Henry, è sposato con Ben( Haaz Sleiman). In merito a questa scelta, la regista ha dichiarato “L’importante è mostrare che c’è un messaggio che stiamo cercando di diffondere. Penso che trovare l’autenticità in momenti del genere sia fondamentale per me, non mi sono sentita forzata o obbligata a farlo. Questa è la cosa più importante. Non si tratta solo di essere i primi., riguarda come ti senti veramente, che tu sia gay o etero o qualsiasi altra cosa.”

Eternals, tra i Pink Floyd e Harry Styles approfondimento Migliori film da vedere a novembre 2021 al cinema e in streaming. FOTO Aristotele diceva: “Se non esistesse nulla di eterno, neppure il divenire sarebbe possibile.” Ed è questo che comprenderanno i dieci eterni. Divinità potenti e fragili, niente affatto immuni alle debolezze umane, come gli Dei dell’Olimpo raccontati da Omero. In questo senso risulta apprezzabile il tentativo di Eternals di raccontare la storia dell’umanità attraverso gli occhi di Dei coraggiosi, ma financo capricciosi. Certo, il film non è immune da difetti e, talvolta, si palesano soprattutto nella parte centrale. lungaggini e sporadiche cadute di ritmo, al netto della consueta e spassosa sequenza post titoli di coda. Tuttavia, Eternals resta un viaggio curioso e non privo di fascino. Un odisse nello spazio e sulla Terra, che inizia con Time dei Pink Floyd e termina con Harry Styles. Un arcobaleno di visioni, perché se è vero il proverbio yiddish “l’uomo fa progetti e Dio ride”, vale comunque la pena di provarci. Roma non fu fatta in un giorno, al pari della nuova fase dei film Marvel.

Eternals, il cast del film approfondimento Festa Cinema Roma, Angelina Jolie sul red carpet di "Eternals". FOTO Eternals” ci illustra il più grande cast di nuovi personaggi del MCU fino ad oggi in un film. È anche unico perché il gruppo è composto da un numero uguale di uomini e donne, ed è il cast più internazionale e diversificato fino a oggi. Come suggerisce il produttore Nate Moore: "Ciò che è interessante degli 'Eterni', anche narrativamente, è che i Celestiali e gli Eterni stessi, volevano reclutare un gruppo di persone che potessero integrarsi sula Terra. E la verità sul nostro pianeta ci sono persone di tutti i ceti social, di ogni orientamento sessuale e di tutte le età. E questo ci ha permesso di costruire un cast di persone di talento che non provengono dallo stesso posto". I 10 Eterni interpretati dal variegato gruppo di attori di grande talento: Gemma Chan interpreta Sersi, un Eterno amante dell'umanità che vive a Londra e lavora al Museo di Storia Naturale.

Richard Madden è Ikaris, un Eterno forte, serio, centrato sulla missione con una grande forza.

Salma Hayek interpreta Ajak, la matriarca degli Eterni.

Angelina Jolie assume il ruolo di Thena, una potente combattente e guerriera.

Barry Keoghan interpreta Druig, un intenso Eterno che ha il potere di controllare le menti.

Kumail Nanjiani è Kingo, un Eterno estroverso con attitudine e talento.

Brian Tyree Henry entra nelruolo di Phastos, un maestro inventore e tecnopatico.

Don Lee (Ma Dong-Seok) interpreta il gentile Gilgamesh, che possiede una grande forza ma è un'anima amante del divertimento.

Lauren Ridloff veste i pann di Makkari, che è la donna più veloce dell'universo.

Lia McHugh interpreta Sprite, che nonostante abbia migliaia di anni, esiste nel tempo come una ragazza di 12 anni.

In rappresentanza dell'umanità, Kit Harington interpreta Dane Whitman, che non è un Eterno. Lavora al Museo di Storia Naturale di Londra nel presente e ha un legame speciale con Sersi.