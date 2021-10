Eternals, per i supereroi è tempo di inclusione

Nel nuovo film Marvel l'eroe è più perfetto quando è normale, umano o meglio quando non è perfetto secondo i tradizionali criteri legati a questo termine Condividi

Era inevitabile, l'ombra lunga dell'inclusione colpisce anche i supereroi. Così, come un vero e proprio ossimoro, l'eroe è anche più perfetto quando è normale, umano o meglio quando non è perfetto secondo i tradizionali criteri legati a questo termine. E' quello che è successo nel mondo Marvel con Eternals, terzo film della Fase Quattro dell'Universo Cinematografico Marvel, diretto da Chloé Zhao, regista premio Oscar per Nomadland, in sala dal 3 novembre con The Walt Disney Company Italia. Per fare solo un esempio, persino Thena, la feroce guerriera che può formare qualsiasi arma dall'energia cosmica, interpretata da Angelina Jolie, ha qualche problema con la memoria e con i ricordi, ha delle visioni, insomma non sta bene con la testa. C'è poi Phastos, interpretato da Brian Tyree Henry, primo supereroe a essere raffigurato come omosessuale in un film del Marvel Cinematic Universe.



approfondimento Festa Cinema Roma, Angelina Jolie sul red carpet di "Eternals". FOTO E ancora, Lauren Ridloff (The Walking Dead), attrice affetta da sordità, ha debuttato nell'universo Marvel nei panni della versione femminile di Makkari. E questo non senza problemi. Nata a Chicago nel 1978, l'attrice in una intervista ha raccontato le difficoltà incontrate con una particolare scena, in cui non era in grado di vedere gli altri membri del cast e della troupe e quindi di cogliere i vari segnali che avrebbero dovuto guidarla nell'azione. In questo film si è pensato davvero a tutto anche a rappresentare l'umanità tra i supereroi come fa appunto Kit Harington nei panni di Dane Whitman, che non è un Eterno, ma lavora al Museo di Storia Naturale di Londra.