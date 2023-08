Fantastici Quattro, Vanessa Kirby e Joseph Quinn forse nel cast

I due attori, noti al grande pubblico per i ruoli in The Crown e Stranger Things, sarebbero i principali candidati per interpretare Johnny e Susan Storm

Non c’è ancora niente di ufficiale e ogni trattativa è inevitabilmente sospesa per via dello sciopero degli attori che da metà luglio paralizza Hollywood insieme a quello degli sceneggiatori iniziato a maggio, ma le voci sul cast del prossimo film dei Fantastici Quattro continuano a rincorrersi. Sono passati ormai quattro anni da quando, nel 2019, Kevin Feige confermò i progetti sull’ingresso nel MCU del quartetto di supereroi creato da Stan Lee e Jack Kirby nel 1961 e ancora il film non ha iniziato la sua fase di preproduzione. Eppure fan e addetti ai lavori non smettono di fare suggestive ipotesi o esprimere i loro desideri su chi dovrà interpretare i ruoli principali.