Fantastici Quattro, smentita la presenza di Jennifer Lawrence

Justin Kroll ha aggiornato il pubblico sull’andamento dei lavori per la pellicola attraverso un messaggio sul suo profilo Twitter

Il giornalista ha aggiornato il pubblico sull’andamento della produzione del film: “Tutto ciò che dirò è questo: Marvel ha appena iniziato gli incontri con gli scrittori per i Fantastici Quattro, non c’è ancora una sceneggiatura e passerà ancora molto tempo prima dell’inizio delle riprese”.

Don't Look Up, nuove foto di Leonardo Di Caprio e Jennifer Lawrence

Don’t Look Up, il nuovo film di Jennifer Lawrence

approfondimento

Jennifer Lawrence ferita a un occhio sul set di "Don't Look Up"

L’attrice è attualmente impegnata sul set della nuova pellicola Don’t Look Up che potrà contare su un cast corale formato da alcuni degli attori più celebri al mondo, al suo fianco come protagonista Leonardo DiCaprio (FOTO).

Nella pellicola presenti anche Meryl Streep, Timothée Chalamet, Cate Blanchett, Kid Cudi, Tomer Sisley, Jonah Hill, Himesh Patel, Chris Evans e Matthew Perry, Ariana Grande (FOTO). Le riprese, inizialmente interessate da uno slittamento a causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), si stanno tenendo nella città di Boston.